« Les Bodin’s en Thaïlande » : le film ce soir sur M6 (21 mars 2025)

« Les Bodin’s en Thaïlande », c’est le film inédit diffusé ce vendredi soir sur M6. Un film réalisé par Frédéric Forestier qui sera suivi de la diffusion du making-of.





A découvrir dès 21h10 sur M6 et sur 6PLAY pour le replay.







« Les Bodin’s en Thaïlande », présentation

Maria Bodin, une fermière rusée et autoritaire de 87 ans, doit affronter une nouvelle épreuve : son fils Christian, un grand benêt de 50 ans, sombre dans la déprime après son divorce. Sur les conseils du psychiatre, qui préconise un changement d’air, elle se résout à casser sa tirelire pour lui offrir des vacances… en Thaïlande ! Lorsqu’ils s’envolent pour la première fois à plus de dix mille kilomètres de leur campagne, le dépaysement est total : entre hôtel club, touristes, plages paradisiaques et massages exotiques, ils sont complètement dépassés !

Le casting

Avec : Vincent DUBOIS (Maria Bodin), Jean-Christian FRAISCINET (Christian Bodin), Bella Boonsang (Malee), Nicolas MARIÉ (Le psychologue), Fanny Dubois (Maria jeune), Alexandre Rokhamm (Christian enfant), Lucas Fraiscinet (Thierry enfant)



Extrait vidéo