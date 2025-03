Un Si Grand Soleil spoiler : la police piégée, découvrez qui est le maître chanteur ! (épisode du 2 avril 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1611 du 2 avril 2025 – La police va tenter le tout pour le tout dans son enquête la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, alors que Becker et ses hommes utilisent Elisabeth pour piéger le maître chanteur, qu’ils pensent être le tireur, ils vont découvrir son identité !











Publicité





Dans quelques jours, Elisabeth est stressée à l’idée de servir d’appât mais elle tient à le faire avec courage. Le maître chanteur lui fait déposer l’argent dans un drone…

La police est coincée, elle n’a toujours aucun moyen de remonter jusqu’à lui ! Mais on peut déjà vous dire qui est le maître chanteur qui récupère l’argent dans le drone et on peut dire que vous allez être surpris : c’est Blamont, le collègue de Dimitri à l’aquarium et ancien collègue de Gary au camping !

Blamont est-il vraiment le tireur fou ? La douille envoyée à Elisabeth correspond aux précédents tirs, il est certainement à la fois le tireur et le maître chanteur.



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Manu dérape, Suzanne en danger, les résumés jusqu’au 11 avril 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici