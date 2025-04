Demain Nous Appartient spoilers : le maître chanteur piégé, Alex inquiète Chloé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 14 au 18 avril 2025)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 14 au 18 avril 2025 – Qu’est-ce qui attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête sur le meurtre chanteur.







Alors que Soraya va finalement décider de dire la vérité à la police, Gabriel va tout faire pour la sortir de là. Il compte bien retrouver le véritable maître chanteur et il décide de lui tendre un piège.

De son côté, Alex continue de surprendre Chloé, qui commence à se poser des questions…



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 14 au 18 avril 2025

Lundi 14 avril 2025 (épisode 1921) : Une troisième personne est impliquée dans le meurtre de Frémicourt. Charles se plie en quatre pour séduire Valentine. Mona prend Joseph sous son aile.

Mardi 15 avril 2025 (épisode 1922) : Face au maître-chanteur, Gabriel prend les choses en main. Mona s’accorde tous les droits pour contenter Joseph. Valentine hésite à baisser sa garde.

Mercredi 16 avril 2025 (épisode 1923) : Les policiers trouvent un indice déterminant sur les lieux de l’agression. Manon découvre des échanges entre Nordine et une autre femme. Alex ne cesse de surprendre Chloé.

Jeudi 17 avril 2025 (épisode 1924) : Les enquêteurs jouent leur dernière carte. François met en doute la parole de son ami, Martial. L’attention de Nordine se retourne contre lui.

Vendredi 18 avril 2025 (épisode 1925) : Tout l’hôpital cherche à identifier une mystérieuse maladie. Michaël hésite à transmettre un message. Soizic constate qu’Adam a gardé des traces de la veille.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 14 au 18 avril 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l'épisode du jour.