Ici tout commence du 2 avril : Thelma s’explique (résumé + vidéo épisode 1145 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 2 avril 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1145 – Mattéo et Zoé décident de confronter Thelma ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». La jeune femme est contrainte de s’expliquer au sujet de son lien avec Edouard Fayet…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 2 avril 2025 – résumé de l’épisode 1145

Zoé et Mattéo sont furieux contre Thelma, réalisant qu’elle leur a menti encore une fois ! La jeune femme ne cesse de leur mentir sur tous les sujets et cette fois, elle a fait croire à Mattéo que l’homme qu’il avait aperçu avec elle était son propre père, alors qu’il s’agit en réalité du père de Solal ! Thelma leur explique que le père de son ex l’aide financièrement puisqu’elle est fâchée avec ses parents et qu’il s’agit d’un ami de la famille… Mattéo et Zoé se demandent s’ils peuvent encore lui faire confiance et Thelma demande à Zoé de ne rien dire à Solal…

Pendant ce temps, Cléo abandonne Gaspard. De son côté, face à Emmanuel, Constance prend conscience qu’elle a perdu le contrôle.



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : le choc, Sabri découvre la vérité sur Thelma ! (vidéo épisode du 4 avril)

Ici tout commence du 2 avril 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.