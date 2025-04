Ici tout commence du 23 avril : Vic prend une lourde décision ! (résumé + vidéo épisode 1160 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 23 avril 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1160 – Vic va finalement prendre une lourde décision ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Toujours mal influencée par Doria, elle décide de rompre avec Enzo !





Ici tout commence du 23 avril 2025 – résumé de l’épisode 1160

Mehdi est très inquiet pour sa belle-sœur. Le mari d’Hortense a découvert le lourd secret de Vic : elle est atteinte d’un cancer. Résolue à garder le silence, Vic supplie Mehdi de ne rien révéler. Respectant sa volonté, Mehdi choisit de garder le secret, tout en restant présent pour la soutenir. Fort de son propre vécu difficile, il l’encourage néanmoins à se confier à ses proches…

Mais alors que Vic donne rendez-vous à Enzo pour lui parler, elle renonce et préfère aller se balader avec Doria. Celle-ci continue d’avoir une mauvaise influence sur la jeune femme. Et de retour à l’institut, Vic annonce à Enzo qu’elle préfère qu’ils arrêtent là !



Pendant ce temps là, Alice couvre Angèle et Stanislas face à Coline. Et elle décide de parler à Gaëtan de sa jalousie vis à vis de Doria… Quant à Lionel, il est un peu trop sur son nuage et fait n’importe quoi au café.

