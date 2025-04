Plus Belle La Vie du 23 avril 2025 : Vanessa dupée, Steve influencé (résumé + extrait vidéo épisode 317 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 23 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 317 de PBLV – Blanche et Hector vont duper Vanessa cet après-midi dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 23 avril 2025 – résumé de l’épisode 317

Blanche est dans le bureau de Vanessa. Elle lui annonce avoir mûrement réfléchi : elle accepte de lui laisser Hector. En échange, Vanessa exige que Blanche coupe définitivement les ponts avec lui. Blanche lui répond qu’elle la plaint. Vanessa affirme qu’elle retrouvera Hector, car leur lien est indestructible. Elle demande à Blanche de confirmer : elle doit oublier Hector pour sauver Bahram. Blanche accepte.

Plus tard, Luna discute avec Blanche. Elle pense qu’une autre solution est possible. Blanche, résignée, estime qu’elles n’ont plus d’alternative sans risquer de tout perdre à cause du mariage de complaisance.



Vanessa retrouve Hector. Il lui confie que Blanche a rompu tout contact sous prétexte d’écrire son livre. Vanessa jubile, pensant que Blanche s’est servie de lui. Elle invite Hector à dîner, et il accepte. Quand il mentionne Bahram, Vanessa feint la surprise face à l’inefficacité d’Ulysse. Elle assure qu’un simple coup de fil pourrait tout arranger, ce pour quoi Hector la remercie.

Plus tard, Vanessa et Hector rencontrent la juge Colbert. Vanessa souligne que Bahram a sauvé Léa Nebout. La juge explique que la seule solution officielle serait un visa depuis son pays d’origine. Vanessa lui présente cependant des preuves de menaces contre Bahram et une promesse d’embauche à l’hôpital phocéen. La juge promet de réfléchir.

Le soir, Ulysse rejoint une Vanessa rayonnante, heureuse de leur prochain dîner familial avec Hector. Vanessa se félicite d’avoir aidé Bahram, mais Ulysse lui rappelle qu’elle ne fait que réparer ses erreurs. À ce moment-là, la juge Colbert appelle Ulysse : Bahram va être libéré. Il annonce la bonne nouvelle à Hector, qui se trouve avec Blanche. Ils savent qu’ils devront se montrer prudents pour que Vanessa ne découvre pas leur manipulation…

Pendant ce temps, au Mistral, Léa retrouve Jean-Paul. Elle a besoin de voir du monde pour retrouver de l’énergie et veut passer au cabinet médical. Jean-Paul s’inquiète des microbes, mais Léa ne lui laisse pas le choix. Elle lui promet une surprise pour l’après-midi. Au cabinet, Léa reçoit un accueil chaleureux de Gabriel et Babeth, ainsi que des cadeaux et cartes de patients. Chez eux, Jean-Paul retrouve Léa endormie, trop épuisée pour sa surprise. Il ne lui en veut pas et improvise un strip-tease, ce qui les fait éclater de rire.

Steve rejoint son père, Sébastien, pour une promenade. Mais Apolline arrive en panique : son ordinateur ne démarre plus. Steve promet de s’en occuper après leur sortie, mais face à l’insistance d’Apolline, Sébastien accepte de reporter leur moment. Ils se retrouveront pour déjeuner.

Steve déjeune finalement avec Sébastien. Ce dernier lui demande s’il est intéressé par Apolline, pensant que Steve craque pour elle. Steve assure que ce n’est qu’une amie. Plus tard, Thomas se trompe dans la commande de Steve, qui ne se plaint pas. Sébastien le taquine sur sa gentillesse et corrige la commande. Plus tard dans la rue, Sébastien pousse son fils à aborder des filles. Timide, Steve tente sa chance mais se fait rembarrer. Jules assiste à la scène, stupéfait de voir Steve draguer dans la rue.

