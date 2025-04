C à vous du 21 avril 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 21 avril 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Spéciale : le pape François est mort à l’âge de 88 ans. On reçoit les journalistes Etienne Pépin de RCF, Loup Besmond de Senneville du journal La Croix, Christine Pedotti de « Témoignage Chrétien » et Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Claude Lelouch pour la présentation de deux affiches de la 78ème édition du Festival de Cannes



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Dina Nikolaou, cheffe du restaurant “Evi Evane” à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Vianney pour son single « Hellelejah » qu’il interprétera en live en guitare-voi; et Charlotte Gainsbourg & Lou de Laâge pour la série : “Étoile” disponible le 24 avril sur Prime vidéo

