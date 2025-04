Les Traitres : qui sont les éliminés de l’épisode 2 ? (résumé et replay du 10 avril 2025)

Publicité





C’est parti pour l’épisode 2 de la saison 3 de l’émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine.





Après les éliminations de Laurent Maistret et Terence Tell, ils ne sont plus que 18 candidats : Adeline Toniutti, Adil Rami, Alizé Cornet, Anthony Colette, Bianca Costa, Cospiel, Dominique Tapie, Francis Huster, Hugo André (Leboeuf), Jade Leboeuf, Liane Foly, Logfive, Nicolas Lacroix (Nicoenvrai), Raquel Garrido, Rose Thr, Seth Gueko, Sophie Tapie, et Yoann Riou.







Parmi eux, 3 Traitres : Adil Rami, Sophie Tapie et Logfive. En plein conseil des Traitres, Eric leur annonce qu’il n’y aura pas de bannissement ! Mais ils devront faire toucher 4 pommes rouges à 4 candidats lors du petit déjeuner du lendemain. Ils seront tous en danger pour la prochaine élimination !

Ils réfléchissent et il va leur falloir être très discrets. Et mauvaise nouvelle le lendemain matin, Sophie n’est pas là pour raisons de santé ! Adil et Logfive vont donc devoir réaliser la mission pommes seuls ! Ils avaient décidé de cibler Bianco, Rosee, Francis et Nicolas. Mais Logfive propose à Adil de les laisser faire aléatoirement… Adil craint la réaction de Sophie, qui ne voulait surtout pas ça.



Eric a prévu un brunch, Adil et Logfive sont là les premiers et dispersent les pommes pour qu’elles gênent et soient touchées… Les autres joueurs arrivent et se demandent qui a été éliminé par les Traitres durant la nuit. Seul Anthony trouve le brunch suspect, du coup il décide de ne toucher à rien !

Personne ne touche aux pommes, Adil décide alors discrètement d’en faire tomber une… Bingo, Seth la ramasse ! Adil prend des risques en faisant tomber deux autres pommes… Par chance, personne ne le voit faire ! Dominique Tapie en ramasse une ! Adil comprend que Sophie va les tuer.

Finalement tout le monde est au complet et les loyaux comprennent qu’il n’y a pas eu de banni durant la nuit. Ça conforte la théorie d’Anthony. Yoann voit une pomme et la ramasse. Et Bianca déplace la dernière. Mission réussie donc ! Eric arrive et annonce aux joueurs que les Traitres ont banni 4 joueurs ce matin. Et l’un d’eux sera éliminé ce soir ! Eric touche les 4 maudits mais Seth sort son amulette, il est protégé !

Place à une nouvelle épreuve et elle pourrait bien sauver les maudits ! Eric explique qu’ils vont devoir retrouver 3 cercueils dans le domaine. Ils doivent d’abord résoudre des énigmes pour les localiser, et ils iront ensuite les chercher en groupes. Ils n’ont qu’une heure ! Il faut retrouver les 3 pour sauver les maudits.

Mission accomplie, ils trouvent les 3 cercueils. Eric leur annonce qu’ils doivent choisir un banni à sauver ! Ils annoncent qu’ils ont décidé de sauver Bianca. En réfléchissant, les candidats se souviennent des pommes ramassées par les bannis ! Ça créé un clash entre Adeline et Dominique.

Adeline Toniutti et Yoann Riou éliminés

Place à la 2ème table ronde, Sophie est de retour. Elle est choquée en découvrant que les bannis ne correspondaient pas à ce qu’ils s’étaient dit et sa mère risque l’élimination. Pendant la table ronde, Sophie simule une dispute avec Logfive. Et elle vote contre lui ! Et c’est finalement Adeline Toniutti qui est éliminée. Adil pleure et fait douter Anthony.

Durant la nuit, place au conseil des Traitres. Sophie demande des explications sur les pommes, ils expliquent qu’ils ont du faire au hasard. Et le ton monte encore entre Sophie et Logfive. Verdict au petit déjeuner : c’est Yoann Riou qui a été éliminé !

Place à une nouvelle épreuve avec à la clé, un accès à l’antichambre et une dague ! C’est Raquel qui remporte l’accès et la possibilité d’avoir la dague pour doubler son vote à la table ronde. Sophie gagne elle aussi un accès, tout comme Francis, Alizée et Jade.

Rendez-vous le jeudi 17 avril à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 2. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit M6+.