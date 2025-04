Les Enfants de la Télé du 20 avril 2025 : qui sont les invités de Laurence Boccolini ce dimanche soir sur France 2 ?

Publicité





Les Enfants de la Télé du 20 avril 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir et comme chaque week-end, Laurence Boccolini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de la saison de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 20 avril : les invités

Ce soir, dans Les Enfants de la Télé sur France 2, Laurence Boccolini accueille un plateau éclectique mêlant musique, humour et souvenirs télévisés :​

🔵 Patrice Carmouze, journaliste et ancien animateur incontournable de la télévision française.



🔵 Julie Zenatti, chanteuse à la voix envoûtante révélée par la comédie musicale Notre-Dame de Paris.

🔵 Anaïs Grangerac, animatrice pétillante et visage apprécié du petit écran.

🔵 Garou, chanteur à la carrière internationale, icône québécoise adorée du public français.

🔵 Mahaut Drama, humoriste montante et chroniqueuse de « Quotidien », connue pour son style audacieux et décalé.​

Ensemble, ils partageront leurs plus grands moments de télévision, entre casseroles inoubliables et belles surprises. Un beau programme en perspective !

Le concept

Chaque dimanche, Laurence Boccolini rassemble des personnalités du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision pour échanger sur leurs souvenirs d’enfance, partager des anecdotes amusantes et discuter de leurs moments télévisuels favoris.

Extrait vidéo

Retrouvez un nouveau numéro des « Enfants de la Télé » ce dimanche 20 avril 2025 à 18h10 sur France 2.