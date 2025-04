Plus belle la vie spoiler : Bahram avoue son amour à Eric, Vanessa frappe Blanche (24 avril 2025)

Publicité





C’est un très joli moment qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du jeudi 24 avril 2025, Bahram est libre et il apprend qu’il va pouvoir travailler en tant que soignant à l’hôpital Phocéens.











Et alors qu’il retrouve Eric, l’émotion est au rendez-vous et Bahram lui avoue qu’il l’aime ! Evidemment, Eric partage ses sentiments et lui répond qu’il est lui aussi amoureux de lui.

Mais alors que Vanessa récolte les lauriers de la libération de Bahram, Ophélie va faire une énorme gaffe… Elle explique à sa mère, qui parle de Blanche qui a abandonné le livre d’Hector, qu’ils travaillent toujours ensemble puisque son oncle vient de lui envoyer le second chapitre de son livre.



C’est furieuse que Vanessa les découvre entrain de s’embrasser devant l’hôtel d’Hector. Vanessa perd totalement pied et va jusqu’à frapper violemment Blanche au visage !…