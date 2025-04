Plus belle la vie spoiler : Bahram introuvable, Ulysse comprend tout (21 avril 2025)

Publicité





Les choses vont mal tourner pour Eric et Bahram dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Dans l’épisode du lundi 21 avril 2025, Bahram est introuvable depuis son arrestation juste après son mariage avec Eric.











Blanche et Luna remuent ciel et terre pour savoir où il se trouve, en vain. De son côté, Hector demande à Ulysse d’accepter de s’occuper du cas de Bahram pour qu’il puisse rester en France. Il hésite vis à vis de sa mère, car aider Bahram c’est comme aider Blanche Marci… Mais il finit par accepter.

Eric confronte Patrick au commissariat. Il ne comprend pas comment il a pu arrêter l’homme qui a sauvé la vie de sa fille…



Et alors que Blanche finit par apprendre que c’est un appel anonyme qui a dénoncé Bahram, Ulysse découvre la vérité : c’est sa mère qui les a dénoncés ! Il confronte Vanessa, qui avoue avoir voulu se venger de Blanche, qui a une liaison avec Hector. Ulysse est sous le choc et reproche à sa mère d’être entrain de devenir un monstre !