Plus belle la vie spoiler : Hector sous le choc, il découvre la vérité ! (17 avril 2025)

Les choses vont mal tourner pour Vanessa dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode de demain, jeudi 17 avril 2025, Hector va finalement découvrir la vérité !











Alors que Vanessa le confronte au sujet de son baiser échangé avec Blanche « dans leur endroit », Hector ne comprend pas ce qu’elle faisait là… Vanessa lui explique qu’elle s’y rend régulièrement par nostalgie. Hector lui rappelle qu’elle n’est jamais venue quand il lui avait donné rendez-vous pour partir ensemble mais Vanessa lui ment : elle prétexte ne jamais avoir reçu sa lettre d’amour ! Elle lui dit n’avoir jamais cessé de l’aimer durant toutes ses années…

Hector pense alors pouvoir raviver les flamme et il le dit à Blanche, qui a découvert que la femme qu’il a tant aimé était Vanessa Kepler. Mais le soir, alors qu’il s’apprête à dîner avec Vanessa, Ulysse et Ophélie, Hector décide de faire le feu… Il y découvre la boucle d’oreille qui était dans ses carnets et comprend que c’est Vanessa qui est derrière leur disparition !



