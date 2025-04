Plus belle la vie spoiler : Patrick sous le choc face à la vérité sur Charles ! (9 avril 2025)

Publicité





Patrick va finalement découvrir la vérité sur Charles Carteron demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mercredi 9 avril 2025, alors qu’Idriss et Samuel ont décidé de garder le silence jusqu’à l’opération de Léa, Patrick ouvre malheureusement une armoire et découvre un carton avec les preuves qu’ils ont trouvé !











Patrick y découvre le sac à main de Véronique et la photo prise par Charles Carteron. Il confronte Samuel, qui est contraint de lui dire la vérité… Patrick ne comprend pas pourquoi Charles est toujours en liberté. Samuel lui rappelle qu’il doit opérer sa fille… Patrick est totalement sous le choc !

Va-t-il laisser le neurochirurgien opérer sa fille et l’arrêter ensuite ?



