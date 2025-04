Plus belle la vie spoiler : Vanessa fait arrêter Bahram ! (18 avril 2025)

Publicité





Vanessa est décidément prête à tout par désir de vengeance dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et dans l’épisode de demain, vendredi 18 avril 2025, elle va aller beaucoup trop loin en faisant arrêter Bahram juste après son mariage avec Eric !











En effet, alors qu’Hector a compris que Vanessa avait volé et brulé ses carnets pour tenter de l’éloigner de Blanche, il vient se changer. Vanessa lui présente ses excuses mais pour Hector, elle est allée beaucoup trop loin. Il lui dit qu’il va à un mariage, Vanessa comprend qu’il y va avec Blanche…

Plus tard, Apolline remet à Vanessa un dossier de son détective, concernant le mariage de deux hommes… Et alors qu’Eric et Bahram viennent de se marier et qu’ils fêtent ça au Mistral, Patrick débarque pour arrêter Bahram !



Il dit qu’il a l’ordre de l’arrêter et d’appliquer son obligation de quitter le territoire français…