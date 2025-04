Un Si Grand Soleil Spoilers : ça tourne mal pour Pablo, Noura en larmes, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 21 au 25 avril 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 21 au 25 avril 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, Pablo va malheureusement prendre la mauvaise décision : il découvre que Noa l’a trahi mais il accepte finalement quand même de faire le casse de la bijouterie ! Sauf que le braquage tourne mal, Vincent tire sous les yeux de Noa et Pablo…

Et alors qu’il prévoit de partir au Mexique avec Noa, Pablo brise le coeur de Noura. Il doit passer la nuit chez elle mais au dernier moment, alors que Noura l’embrasse, Pablo prend la fuite ! Il refuse de coucher avec elle pour partir deux jours après. Noura est en larmes, elle ne comprend pas.



Quant à Alix, elle est de retour et doit affronter un contrôle fiscal ! Elle demande à Ulysse de lui fabriquer de faux justificatifs…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 21 au 25 avril 2025

Lundi 21 avril 2025 (épisode 1624) : Tandis que l’équipe de Becker fait face à un nouveau fléau, Sabine a des doutes sur Pablo : va-t-elle en faire part à Hugo ?

Mardi 22 avril 2025 (épisode 1625) : Alors qu’Alix reçoit une visite dont elle se serait bien passée, Pablo doit prendre une décision qui pourrait tout faire basculer.

Mercredi 23 avril 2025 (épisode 1626) : Tandis que Noura aimerait sauter le pas avec Pablo, celui-ci hésite. De leur côté, Manu et Eve réalisent que leur relation avec Rebecca prend un nouveau tournant.

Jeudi 24 avril 2025 (épisode 1627) : Ulysse a une grande nouvelle à annoncer à Bilal. Quant à Noura, elle est bouleversée par la tournure des évènements.

Vendredi 25 avril 2025 (épisode 1628) : Alors qu’Alix se donne un nouvel objectif, Hugo découvre que Pablo s’apprête à franchir la ligne : l’arrêtera-t-il à temps ?

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 21 au 25 avril 2025

