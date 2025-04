Rugby Tournoi des Six Nations féminin : suivre Italie / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby – Tournoi des Six Nations féminin suivre Italie / France en direct, live et streaming. Place à la suite du Tournoi des Six Nations féminin ce samedi après-midi sur France 2. Après leurs belles victoires face à l’Irlande, l’Ecosse, et e Pays de Gallesn le XV de France affronte l’Italie.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 13h45 ce samedi 19 avril 2025. Coup d’envoi à 14h.







​Aujourd’hui, l’équipe de France féminine de rugby affronte l’Italie à Parme dans le cadre de la 4ᵉ journée du Tournoi des Six Nations féminin. Les Bleues, invaincues jusqu’à présent avec trois victoires en autant de matchs, visent une quatrième victoire consécutive pour rester en course pour le Grand Chelem. Elles occupent actuellement la deuxième place du classement, derrière l’Angleterre, également invaincue mais avec une meilleure différence de points .​

L’Italie, quant à elle, a montré des signes de progression malgré des défaites contre des adversaires solides. Les Azzurre chercheront à créer la surprise devant leur public.​



Ce match marque la 30ᵉ confrontation entre les deux nations en rugby féminin international. Une victoire française permettrait aux Bleues d’aborder leur dernier match contre l’Angleterre avec la possibilité de remporter le Tournoi.​

Italie / France, composition des équipes

Le XV de départ de l’Italie : à venir

Le XV de départ de la France : Bourgeois – Grisez, M. Ménager, Vernier, Boulard – (o) Arbez, (m) Bourdon-Sansus – Okemba, Feleu, R. Ménager – Fall, Feleu (cap) – Khalfaoui, Bigot, Brosseau.

Remplaçantes : Riffonneau, Mwayembe, Joyeux, Escudero, Berthoumieu, Champon, Chambon, Queyroi.

Italie / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 13h45. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site du Tournoi des Six Nations féminin.

Italie / France, un match de rugby évènement à suivre cet après-midi sur France 2.