The Power du 30 avril : et le contre-pouvoir est remporté par... (résumé, spoiler + replay épisode 18)

The Power, résumé détaillé de l’épisode 18 du mercredi 30 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 17 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Nathalie a semé le doute dans la tête de Lou.











Nathalie fait le point avec Jessica et Maxence. Elle pense que Maïssane a un lien avec le Power Player et pense qu’Antoine peut protéger Manon, Giovanni ou Mélanie !

Place au jeu du contre-pouvoir. Delta annonce que c’est le contre-pouvoir le plus puissant de la saison ! Le jeu démarre et à la fin, il ne reste plus que Vincent et Antoine. Et surprise, Delta annonce que c’est aux players éliminés de voter pour désigner celui qui gagnera le contre-pouvoir !

Il y a égalité avant le vote dernier vote, celui de… Maïssane ! Elle hésite et tout le monde lui met la pression !



Spoiler : qui va remporter le contre-pouvoir ?

Dans l’épisode de demain, on découvre que c’est à Antoine que Maïssane donne le contre-pouvoir ! Manon et Giovanni sautent de joie. Et ce contre-pouvoir consiste à pouvoir immuniser l’une des deux cibles ! Delta annonce qu’Antoine a choisi d’immuniser Vivian !

The Power, le replay du 30 avril

Si vous avez manqué l’épisode 18 ce mercredi 30 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 1er mai à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 19.