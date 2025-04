The Power du 7 avril : qui est le 1er Power Player ? Qui a gagné le 1er jeu ? (résumé, spoiler + replay épisode 1)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 1 du lundi 7 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 1 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. Au cœur du désert marocain, dans une villa isolée, 14 figures emblématiques du petit écran — les plus joueurs, les meilleurs compétiteurs et les stratèges les plus redoutables — s’affrontent dans une nouvelle saison de The Power !











Tous les candidats ont tiré au sort la place qu’ils occupent. Delta annonce que l’un d’eux a tiré au sort un triangle, il est donc premier « Power Triangle », qui prendra le pouvoir et régnera en maître absolu. Mais en réalité, ils découvrent qu’ils ont tous eu un triangle !

Cette année, Delta a convié : Mélanie, Manon, Sarah, Cindy, Jessica, Lou, Antoine, Vivian, Vincent, Giovanni, Nathalie, Robin, Shauna Sand, et Maxence.

Delta annonce les avoir bernés et elle diffuse les images des joueurs quand ils ont découvert les triangles. Leurs stratégies sont donc dévoilées à tout le monde ! Cindy est la première dont les images sont diffusées. On enchaine avec Giovanni, Robin, Jessica, etc… Tous y passent et les masques tombent !



Les joueurs découvrent ensuite la maison et ils sont plusieurs à se dire choqués par les propos de Cindy. Place ensuite à la désignation du « Power Player », qui aura tout les pouvoirs dans la maison mais devra tout faire pour ne pas être démasqué ! C’est l’heure de la première cérémonie de désignation.

Delta appelle tout le monde à tour de rôle et un seul sera désigné « Power Player ». Vivian y va le premier, il est déterminé à se venger de Vincent et à le sortir. Il choisit une carte au hasard, il n’est pas Power Player. Ils passent tous tour à tour et évidemment en revenant tout le monde se jauge. Et au final, le premier Power Player de la saison, c’est… Vincent Queijo !

Delta annonce ensuite à tout le monde que Robin est la cible du Power Player. Il le prend mal et s’énerve. Il soupçonne Manon et Mélanie. Delta annonce ensuite que cette année il n’y aura pas une mais deux cibles ! Les deux cibles s’affronteront en duel. Le gagnant ne sera plus cible tandis que le perdant devra démasquer le Power Player ! La seconde cible sera révélée plus tard.

Place ensuite à la découverte des chambres, ils choisissent qui va avec qui. Robin se met avec Lou, Manon, Mélanie et Nathalie. Et étonnamment, Vivian se met avec Vincent, qui lui propose une alliance. Vivian reste méfiant et se demande s’il n’est pas le Power Player !

SPOILER qui a remporté le premier jeu et l’indice ?

Dans l’épisode de demain, vous allez découvrir que sous l’impulsion de Vivian, tout le monde commence à soupçonner Vincent d’être le Power Player ! Un premier jeu est organisé. Il s’agit d’une course à l’indice pour démasquer le Power Player. Le gagnant du jeu remportera un indice et il s’agit de… Jessica !

The Power, le replay du 7 avril

Si vous avez manqué l’épisode 1 ce lundi 7 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 8 avril à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 2.