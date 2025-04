Un Si Grand Soleil spoiler : Suzanne arrêtée, Thierry interrogé (épisode du 10 avril 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1617 du 10 avril 2025 – C’est la fin pour Suzanne dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». En effet, alors qu’elle change ses plaques et s’apprête à s’enfuir, Thierry refuse de la laisser partir. Il tire dans l’un de ses pneus pour l’empêcher de partir en cavale.











Elise et Alex arrivent et arrêtent Suzanne, Alex lui passe les menottes. Au commissariat, Suzanne est en larmes et refuse d’expliquer pourquoi elle a fait tout ça ! Elle assure que Thierry n’était au courant de rien mais ce dernier doit s’expliquer, il est interrogé par Alex.

Thierry assure qu’il ne se doutait rien, il a découvert que Suzanne était la tireuse uniquement quand il l’a découverte entrain de changer ses plaques.

Pendant ce temps là, Hugo offre des baskets à Pablo et lui propose d’aller ensemble à un concert. Pablo accepte mais à l’heure du concert, il est avec Noura… Celle-ci se confie sur ses problèmes d’anorexie et Pablo la réconforte. Mais quand il rentre, Hugo est furieux qu’il l’ait planté et qu’il n’ait pas répondu au téléphone…



