« Une famille en or » du 1er avril : Camille Combal organise une grande supercherie ce soir sur TF1

« Une famille en or » du 1er avril 2025 – Camille Combal est de retour ce soir sur TF1 pour un nouveau numéro du jeu « Une famille en or ». Ce soir, « Une Famille en Or » vous offre une spéciale 1er avril à ne pas manquer !





Rendez-vous dès 23h40, juste après Koh-Lanta, sur la chaîne ou en streaming et replay sur TF1+.







« Une famille en or » du 1er avril 2025 : les invités de Camille Combal

Préparez-vous à une soirée totalement imprévisible ! Ce mardi 1er avril, après Koh-Lanta, Une Famille en Or prend un tournant inédit en piégeant une famille !

Ce qu’ils pensent être une émission classique va se transformer en une expérience hors du commun. Face à eux, une autre famille, mais pas n’importe laquelle : des comédiens prêts à tout pour les déstabiliser.



Tout au long du jeu, les situations absurdes vont s’enchaîner : demande en mariage sortie de nulle part, disputes qui dégénèrent, réactions étranges… Rien ne sera comme d’habitude. Petit à petit, l’atmosphère devient de plus en plus surréaliste jusqu’à la grande révélation finale.

Un canular orchestré de main de maître par Camille Combal, complice de cette supercherie… et peut-être le premier à devoir s’excuser !

Ne manquez pas cette émission pas comme les autres, mardi 1er avril, après Koh-Lanta, sur TF1 et TF1+ (et ça, ce n’est pas une blague !).

VIDÉO bande-annonce