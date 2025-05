C dans l’air du 23 mai 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 23 mai : invités et le sommaire

⬛ Donald Trump a annoncé un ambitieux projet de défense : un « Dôme d’or », un bouclier antimissile basé sur un réseau de satellites capable d’intercepter des missiles, même lancés depuis l’espace. Ce système, selon lui, protégera les États-Unis contre toutes sortes de menaces, y compris les drones et missiles nucléaires.

Le Pentagone précise que le dispositif viserait à sécuriser le territoire face à des attaques balistiques, hypersoniques ou de croisière. Estimé à 175 milliards de dollars, le projet suscite scepticisme : les experts jugent le budget et le calendrier irréalistes, certains évoquant un coût potentiel multiplié par dix ou plus.



Le « Dôme d’or » rappelle la « guerre des étoiles » de Reagan en 1983, jamais concrétisée, et marque une rupture dans la militarisation de l’espace. Il incarne aussi un repli stratégique américain, alors que les négociations sur l’Ukraine stagnent et que Trump refuse de sanctionner Moscou, tout en s’éloignant de Netanyahu. Pendant ce temps, l’OMS alerte sur la situation critique à Gaza.

