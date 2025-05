Ça commence aujourd’hui du 22 mai 2025 : sommaire et extrait vidéo avec des filles de célébrités

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 22 mai 2025, le sommaire – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit s’intitule « Filles de célébrités : elles marchent dans les pas de leurs parents ».





Ça commence aujourd’hui du 22 mai 2025 à 13h55 « Filles de célébrités : elles marchent dans les pas de leurs parents » (inédit)

C’est en accompagnant sa mère, Daniela Lumbroso, sur les plateaux de tournage et en fréquentant les plus grandes stars que Carla a développé le goût de la lumière. Aujourd’hui, elle s’épanouit en tant que créatrice de contenus et podcasteuse. Soutenue par sa mère, elle précise toutefois n’avoir jamais bénéficié de passe-droit.

Lola est la fille d’Hélène Zidi et d’Yves Rénier. Lorsqu’elle a exprimé le désir de passer des castings, sa mère a contacté une amie pour lui proposer une audition exigeante, dans l’espoir de la dissuader. En vain : Lola avait ça dans le sang. Aujourd’hui, mère et fille se retrouvent ensemble sur scène dans une pièce de théâtre.



Et à 15h05 : « Enfant pansement : elles sont nées pour apaiser la tristesse d’une famille » (rediffusion)

L’émission aborde un sujet rarement exploré : comment se construire en grandissant dans l’ombre d’un enfant disparu. Faustine Bollaert, entourée d’experts, donne la parole à trois femmes confrontées à cette réalité. Pascale porte le prénom de sa tante décédée avant sa naissance, une présence invisible mais pesante qui a freiné son épanouissement. Morgane, née après le décès de son frère Kylian, a longtemps été perçue comme un enfant de remplacement, peinant à trouver sa place jusqu’à l’âge adulte. Nathalie, elle, a découvert tardivement l’existence de sa sœur Laurence, morte accidentellement peu avant sa naissance. Des récits bouleversants, livrés sans tabou, à découvrir dans cette émission.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 22 mai 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

