Demain Nous Appartient du 13 mai : Philippine s’explique avec Damien (résumé + vidéo épisode 1942 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 13 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1942 de DNA – Philippine est encore sous le choc et elle va s’expliquer avec Damien ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, elle sait que Damien a accusé Charles d’avoir mis en scène le cambriolage et sa séquestration !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 13 mai 2025 – résumé de l’épisode 1942

Philippine Julliard peine encore à se remettre de son agression. Profondément traumatisée, la femme d’affaires vit dans l’angoisse et ne trouve plus le sommeil. Elle retrouve Damien au Spoon et le confronte sur les graves accusations qu’il a proféré à son encontre et à celle de Charles ! Philippine assure qu’elle a bien été agressée et séquestrée, Charles n’y est pour rien. Mais malgré ses efforts pour apaiser les tensions, Philippine peine à réconcilier ses deux fils : Damien reste campé sur ses positions et quand Charles débarques, il préfère s’en aller…

Plus tard, Charles disparait mystérieusement. Et Alex sollicite Marianne pour un service bien particulier. De son côté, Raphaëlle commence à recevoir des lettres mystérieuses d’un admirateur secret.



Publicité





A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Damien sous le choc, Philippine révèle son lourd secret ! (vidéo épisode du 15 mai)

VIDÉO Demain nous appartient du 13 mai – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.