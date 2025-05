Plus Belle La Vie du 13 mai 2025 : Viviane au commissariat, Steve face à la vérité (résumé + extrait vidéo épisode 331 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 13 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 331 de PBLV – Les choses vont mal tourner aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors qu’Apolline et Jules recueille un témoignage capital, Steve retrouve son père inconscient…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 13 mai 2025 – résumé de l’épisode 331

Aïssé parle à Steve et lui assure que ce qui s’est passé était une dispute qui a mal tourné : Viviane n’a jamais eu l’intention de pousser Sébastien dans les escaliers. Mais Steve reste méfiant. Il leur reproche de lui avoir menti : elles ne sont pas rentrées chez elles comme elles l’avaient dit, elles sont restées à Marseille.

Au commissariat, Idriss interroge Jules. Ce dernier reconnaît avoir croisé Sébastien en haut des escaliers et l’avoir confronté au sujet de sa fille, à qui il a fait subir le même chantage qu’à Steve. Jules affirme cependant qu’il ne l’a pas poussé, et que leur dispute ne s’est pas terminée dans les escaliers.



Pendant ce temps, Aïssé demande à Steve de ne pas tourner le dos à Jules, qui est innocent. Viviane s’est rendue au commissariat pour l’innocenter et éviter qu’il soit injustement accusé. Steve s’inquiète de ce que risque sa mère. À ce moment-là, Morgane interrompt l’interrogatoire d’Idriss : Viviane est là pour se dénoncer. Elle assume la responsabilité de l’incident et affirme que Jules n’y est pour rien.

Au commissariat, Viviane raconte sa version à Idriss. Elle explique qu’elle s’était rendue chez Sébastien pour discuter de la greffe de rein. La conversation a dégénéré, il lui a attrapé le bras, elle l’a poussé, il a perdu l’équilibre. Viviane insiste : c’était un accident. Paniquée, elle s’est enfuie sans appeler les secours. Idriss souligne la gravité de la situation. Il reçoit un message : Sébastien vient de se réveiller. Il demande à Morgane d’aller prendre sa déposition.

À l’hôpital, Steve parle avec Sébastien. Il lui dit que Viviane regrette de ne pas avoir appelé les secours. Mais Sébastien assure que ce n’était pas un accident : selon lui, Viviane l’attendait pour le pousser volontairement. Morgane arrive et commence l’interrogatoire. Sébastien insiste pour que Steve reste.

Lors de l’interrogatoire, Sébastien donne une toute autre version à Morgane. Il raconte qu’après le départ de Jules, il est tombé sur Viviane. Ils se sont disputés, puis elle est partie. Après son départ, il serait tombé tout seul, victime d’un vertige dû à sa maladie. Morgane quitte la pièce, et Steve, sous le choc, demande à son père pourquoi il a menti. Sébastien avoue ne pas vouloir que Viviane aille en prison.

Viviane sort du commissariat et retrouve Aïssé et Jules. Aïssé lui explique ce que Sébastien a raconté à Steve : qu’elle lui aurait tendu un piège pour le tuer. Une version bien différente de celle qu’il a donnée à la police. Jules pense qu’il a dit ça pour impressionner son fils. Viviane culpabilise : elle a mal agi. Mais Jules pense qu’ils ont encore une carte à jouer. Maylis, la demi-sœur de Steve, vient lui parler à la sortie de l’hôpital. Elle lui confie qu’elle aussi a été victime de Sébastien, et lui révèle qu’elle est sa demi-sœur.

Chez Ulysse, Apolline dépose un dossier. Il remarque qu’elle porte les mêmes vêtements que la veille, ce qui ne lui ressemble pas. Elle prétexte avoir dormi chez une copine. Ulysse sous-entend qu’elle était avec un garçon. Apolline l’envoie balader, mais finit par rigoler et lui dit qu’elle était simplement avec son meilleur ami.

Augustin passe voir Apolline à la résidence. Il s’étonne de son logement exigu et plaisante sur la taille de sa chambre. Apolline prend ça à la légère, elle sait que c’est temporaire. Augustin l’invite à dîner au restaurant. De son côté, Nisma remarque qu’Apolline est très apprêtée et suppose que ses vêtements sont coûteux. Apolline lui répond qu’elle va tout ramener en boutique le lendemain. Nisma pense qu’elle va finir dans le lit d’Augustin, mais Apolline lui répète que ce n’est qu’un ami.

Au restaurant, Apolline et Augustin dînent dans un cadre luxueux avec vue sur la mer. Il lui révèle que c’est son père qui régale. En découvrant le prix du homard, Apolline réalise que ça équivaut à un mois de loyer. Elle lui dit qu’elle préfère qu’ils restent amis et trouve qu’il en fait trop. Augustin lui assure qu’il n’a aucune arrière-pensée.

Au Pavillon des Fleurs, Luna a toujours du mal à trouver des heures de ménage pour Chloé. Dès qu’elle évoque la réinsertion après la prison, les gens se rétractent. Mais elle ne baisse pas les bras et continue à chercher. Plus tard, Luna discute avec Babeth et prend des nouvelles de Léa. Elle apprend que Jean-Paul s’est mis aux tâches ménagères. Luna saute sur l’occasion et propose Chloé comme femme de ménage. Léa rassure sa mère : Chloé a été formée, elle est sérieuse. Babeth reste méfiante, surtout vis-à-vis des flics comme Patrick et Jean-Paul. Mais Léa insiste : Chloé mérite qu’on lui donne une chance pour récupérer sa fille. Babeth accepte d’en parler à Léa.

VIDÉO Plus belle la vie du 13 mai 2025 – extrait vidéo

