Plus Belle La Vie du 5 mai 2025 : Sébastien s’effondre devant Steve ! (résumé + extrait vidéo épisode 325 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 5 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 325 de PBLV – Apolline va faire une découverte capitale sur le passé de Sébastien cet après-midi dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 5 mai 2025 – résumé de l’épisode 325

Steve et Sébastien séjournent dans un hôtel avec piscine. Steve est aux anges : il n’a jamais vécu un week-end comme celui-là. Mais lorsqu’on lui apporte la note, le paiement de Sébastien est refusé. Il explique qu’il comptait sur un remboursement d’un ami qui lui devait de l’argent. Finalement, c’est Steve qui propose d’avancer les frais grâce à sa bourse récemment versée. Sébastien promet à Steve de le rembourser d’ici la fin du mois. Steve accepte, mais prévient qu’il compte sur cet argent pour payer son loyer.

Pendant ce temps, Aïssé songe à appeler Steve, mais Viviane pense qu’il vaut mieux lui laisser de l’espace. Elle lui rappelle qu’il faut accepter que Sébastien soit son père, ce qu’Aïssé refuse toujours. Apolline les interrompt pour leur parler des plaintes visant Sébastien. Jules, lui, est parti à Toulon pour interroger une des plaignantes.



Publicité





À Toulon, Jules retrouve une femme ayant porté plainte contre Sébastien. Elle lui confie avoir été manipulée : Sébastien lui aurait soutiré beaucoup d’argent avant de disparaître. Sa plainte n’a rien donné. Plus tard, Jules fait écouter le témoignage de la plaignante à Aïssé et Viviane. Soudain, Viviane reçoit une alerte bancaire : Steve a fait une grosse dépense à l’hôtel et il n’a presque plus d’argent. Inquiètes, elles décident de partir à sa recherche. Apolline et Jules, eux aussi préoccupés, redoutent la réaction de Steve — et surtout celle de Sébastien lorsqu’il sera confronté aux mères du jeune homme. Jules tente de les appeler, sans succès.

Pendant ce temps, à l’hôtel, Viviane et Aïssé retrouvent Steve et confrontent Sébastien. Elles lui reprochent ses escroqueries : séduire des femmes pour leur soutirer de l’argent avant de disparaître. Elles évoquent le témoignage recueilli par Jules. Sébastien nie en bloc… puis fait un malaise. Il s’effondre, Steve est terrifié.

Au commissariat, Patrick fait le point avec Idriss et Morgane sur la tentative de cambriolage chez Legendre. Idriss évoque une voisine dont la salle de bain a été vandalisée. Morgane lui reproche de ne pas l’en avoir informée plus tôt, ce qui pousse Patrick à les recadrer. Plus tard au commissariat, Idriss et Morgane interrogent Legendre. Grâce à ses informations, ils découvrent qu’un voisin reclus est en fait la mère d’un détenu, incarcéré pour le cambriolage d’une bijouterie — et dont le butin n’a jamais été retrouvé.

Dans la rue, Morgane et Idriss poursuivent leur enquête. Toujours sous couverture en couple, ils arrêtent un suspect en possession d’un sac rempli de bijoux.

De son côté, Blanche discute avec Hector, qui s’inquiète de l’évolution de sa maladie. Elle lui dit avoir contacté des associations d’aidants. Mais Hector lui révèle qu’il a pris une décision radicale : il est en lien avec une clinique suisse pour un suicide assisté. Choquée, Blanche lui reproche de ne pas lui en avoir parlé. Hector, lui, affirme que cette décision n’appartient qu’à lui.

Bouleversée, Blanche en parle à Luna, qui finit par admettre qu’elle était au courant depuis vendredi. Blanche lui reproche de ne rien lui avoir dit, mais Luna lui conseille de profiter du temps qu’il reste. Blanche s’effondre. Ulysse, de son côté, retrouve Vanessa, qui semble déprimée et a manqué un rendez-vous important. Il comprend que la situation d’Hector l’affecte profondément. Il lui conseille de prendre soin d’elle, mais elle le repousse sèchement.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : la descente aux enfers d’Ariane, les résumés jusqu’au 23 mai 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 5 mai 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.