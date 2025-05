Demain Nous Appartient spoiler : Fred prêt à dire la vérité à Marine ? (vidéo épisode du 4 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Fred va-t-il enfin dire la vérité à Marine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, Fred et Victoire prennent un verre au Spoon et Victoire s'inquiète de la possible arrivée de Marine…











Mais de son côté, Fred est détendu. Il pense que ça serait vraiment pas de chance que Marine débarque et il propose un même un petit jeu à Victoire. Il va lui donner un gage parce qu’elle parle trop de Marine… Sauf que Victoire ne trouve aucun de ses gages à la hauteur.

Fred aura-t-il le courage de parler à Marine avant qu’elle ne découvre la vérité elle-même ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : Henri arrêté, Soizic sous le choc, Jack face à la vérité, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 2 au 6 juin 2025)



Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1958 du 4 juin 2025 : Victoire inquiète vis à vis de Marine

Demain nous appartient, c'est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.