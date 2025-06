« Une ambition intime » du 1er juin 2025 : les invités de Karine Le Marchand ce soir sur M6

Publicité





« Une ambition intime » revient sur M6 ce dimanche 1er juin 2025. Karine Le Marchand reçoit Jordan Bardella, Gérald Darmanin, Sandrine Rousseau et Fabien Roussel.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







« Une ambition intime » : invités et sommaire du 1er juin

Depuis la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024, la scène politique française connaît de profonds bouleversements. En moins d’un an, trois Premiers ministres et autant de gouvernements se sont succédé, alimentant l’inquiétude et la colère d’une partie de la population. Dans ce climat instable, certaines figures se sont imposées, autant par la force de leurs idées que par leur personnalité. Voici le portrait de celles et ceux qui animent aujourd’hui le débat politique en France :

– Jordan Bardella, président du Rassemblement National et député européen,



– Gérald Darmanin, actuel ministre de la Justice,

– Sandrine Rousseau, députée EELV de Paris et présidente de la commission d’enquête sur les violences dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité,

– Fabien Roussel, secrétaire national du Parti Communiste Français et maire de Saint-Amand-les-Eaux.