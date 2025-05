Demain Nous Appartient spoiler : Manon et Nordine sous le choc, ils apprennent... (vidéo épisode du 3 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Manon et Nordine ne s’attendaient pas à ça dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ! Dans quelques jours, William et Aurore vont leur faire une annonce qui va tout sauf les réjouir…











Aurore explique que William l’a demandé en fiançailles ! Manon pense à une blague puisque ses parents sont déjà mariés depuis longtemps…. Mais Aurore montre sa bague et confie qu’avec son père, ils ne s’étaient jamais fiancés.

Résultat, Aurore et William proposent à Manon et Nordine de fêter leurs fiançailles ensemble ! Manon et Nordine n’ont pas du tout l’air d’apprécier, ils sont même sous le choc… Mais pour l’instant, ils n’osent rien dire. William leur demande de réfléchir vite, sinon le lieu va leur passer sous le nez.

