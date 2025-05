Demain Nous Appartient spoilers : une mort choc, une demande en mariage, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 5 au 9 mai 2025)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 5 au 9 mai 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine à Sète dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Si vous avez hâte de le découvrir, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par une morte choc à l’hôpital Saint-Clair.







C’est Luna qui va décéder, William va tenter de la réanimer, en vain. Il est bouleversé et craint pour les vies d’Aurore, Nordine et Gabriel. La police et les médecins finissent par identifier le virus mais Samuel doit annoncer à Marianne qu’il s’agit d’un variant et qu’à ce jour, aucun traitement n’a été découvert et il a un taux de mortalité particulièrement élevé ! Marianne ne baisse pas les bras et compte remuer ciel et terre pour trouver un labo qui fait des recherches sur ce virus.

De son côté, Nordine est toujours épuisé et fiévreux quand il demande Manon en mariage ! Celle-ci est touchée et accepte. Un joli moment, mais Nordine va-t-il s’en sortir ?



Quant à Rayane, il va tromper Jack avec Jimmy…

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 5 au 9 mai 2025

Lundi 5 mai 2025 (épisode 1936) : Bettina donne des informations précieuses à la police. Fred prend une décision radicale. Martial porte secours à Soizic.

Mardi 6 mai 2025 (épisode 1937) : Epuisée par la situation, Chloé remet son avenir professionnel en question. Le cœur lourd, Marine refuse d’assumer ses responsabilités. Soizic apprécie de passer la journée avec Martial.

Mercredi 7 mai 2025 (épisode 1938) : William se porte volontaire pour prendre tous les risques. Mona prend en main la vie sentimentale de Bart. Rayane se met dans une situation compliquée.

Jeudi 8 mai 2025 : pas de diffusion

Vendredi 9 mai 2025 (épisode 1939) à 18h30 : Victoire s’oppose à l’avis de William. Sébastien annonce à Maud qu’il va remplacer sa professeure à la faculté. Bart passe un moment avec Gloria.

Vendredi 9 mai 2025 (épisode 1940) à 19h10 : Nordine propose enfin à Manon de sauter le pas. Maud n’est pas au bout ses surprises. Rayane finit par céder à la tentation.

