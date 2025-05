Ici tout commence du 21 mai : Marc avoue tout ! (résumé + vidéo épisode 1180 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 21 mai 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1180 – Marc a sérieusement dérapé hier soir dans votre série « Ici tout commence ». Ivre, il a ébouillanté Souleymane ! Ce soir, il décide finalement de passer aux aveux…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 21 mai – résumé de l’épisode 1180

Souleymane rassure Rose et Carla : il a évité le pire, mais doit rester au repos et ne participera pas à la compétition. Pour protéger Marc, il prétend que c’est Jim qui est responsable de l’accident. Jim confirme cette version à Teyssier. Marc arrive pour se dénoncer, mais Jim lui avoue l’avoir couvert en échange du sacrifice qu’il a fait pour lui. Il espère ainsi qu’il pourra se concentrer sur la dernière épreuve.

Souleymane demande à Joséphine de le remplacer auprès du chef Leroy. Lors de l’épreuve finale, chaque chef doit créer une recette originale. Marc est en manque et s’emporte contre Joséphine mais ils obtiennent quand même la meilleure note ! Malgré la victoire de Marc sur cette épreuve, c’est Clotilde qui représentera l’Institut grâce à sa meilleure moyenne.



Publicité





Plus tard dans le bureau de la direction, Paul analyse les rushs. Il fait remarquer à Teyssier, Rose et Clotilde les tremblements de Marc et évoque une gourde trouvée sur son plan de travail… Marc entre alors et avoue avoir replongé dans l’alcool et blessé Souleymane en étant ivre !

Face à Emi, Lionel se saborde. Et de son côté, Claire met ses élèves au défi. Gaspard ne respecte pas les règles et se plante !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : un départ surprise à l’institut ! (vidéo épisode du 23 mai)

Ici tout commence du 21 mai 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.