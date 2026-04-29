Ici tout commence du 29 avril : Noé prend une lourde décision, Enzo et Thelma s’embrassent (résumé + vidéo épisode 1425 en avance)

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Ici tout commence du 29 avril 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1425 – Noé va prendre une lourde décision ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Alors qu’il a découvert qu’il était le fils des Teyssier, il veut partir…





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Ici tout commence du 29 avril – résumé de l’épisode 1425

Constance confie à Charlène qu’elle était épuisée à huit mois de grossesse et qu’elle avait craqué en apprenant que son mari était bloqué à Genève le jour de l’accouchement. Elle avait dit à l’obstétricienne qu’elle n’en pouvait plus, sans imaginer que celle-ci lui ferait croire à la mort de son bébé pour le lui enlever. Teyssier comprend enfin sa femme et insulte violemment à l’obstétricienne. Noé, blessé par ses propos sur sa mère, quitte la maison avec Charlène. Au studio, elle tente de le convaincre de rester pour la finale et de se rapprocher de ses parents biologiques.

Mehdi obtient l’accord de Rose et Teyssier pour participer à la finale sans mentor, avec Fleur comme commis. Au Double A, Ferdinand, perturbé par les appels de sa mère qu’il rejette, perd ses moyens et se fait renvoyer. Encouragé par Léonard et Billie, il la confronte avant son départ, exigeant qu’elle accepte Léonard si elle veut qu’ils se réconcilient.



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Chez les Teyssier, Noé annonce finalement vouloir rentrer à Paris. Teyssier s’excuse et lui demande de rester jusqu’à la finale : il veut qu’il soit le commis de Charlène et qu’ils aillent chercher la victoire en famille !

Enzo pousse Thelma à révéler leur faux couple, puis change d’avis pour participer avec elle à un tournoi de fléchettes réservé aux couples. Ils gagnent et échangent un baiser gêné, filmé et partagé en ligne. En cours, Gaspard et Maya s’affrontent : Gaspard gagne, et Maya doit lui payer un déjeuner coûteux au Double A. Vexée par son attitude, elle attend des excuses, mais il refuse, et ils se quittent fâchés.

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Ici tout commence du 29 avril 2026 – extrait vidéo

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