Ici Tout Commence spoiler : Zoé et Thelma face à une terrible nouvelle ! (vidéo épisode du 28 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est une terrible nouvelle qui attend Zoé et Thelma la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, une voyante va leur annoncer quelque chose qui pourrait bien tout bouleverser…











Publicité





Thelma doit se rendre à l’évidence : elle n’a plus les moyens de consulter sa voyante. Déçue, elle choisit de lui donner rendez-vous dans un bar pour lui annoncer la nouvelle et mettre un terme à leurs séances. En guise d’adieu, la voyante leur propose, à Thelma et à Zoé, une dernière consultation gratuite…

Malgré les réserves de Zoé, les deux amies acceptent. C’est alors que la voyante leur fait une révélation bouleversante, susceptible de changer leur vie à jamais… Elle perçoit une énergie maternelle : une naissance est sur le point d’avoir lieu, et elle les concernera de près ou de loin. Mais ce n’est pas tout. La voyante entrevoit aussi un événement tragique, un drame terrible à venir…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Teyssier remonté, il s’attaque à… (vidéo épisode du 27 mai)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1185 du 28 mai 2025, un drame à venir à l’institut ?

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.