C à vous du 23 mai 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 23 mai 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Réseau pédocriminel démantelé sur Telegram : 55 hommes interpellés. On en parle avec Quentin Bevan, chef du pôle opérationnel de l’Office central de lutte contre les violences faites aux mineurs et Laetitia Ohnona, réalisatrice du documentaire « Pédocriminels, la traque »

🔵 Don de moelle osseuse : deux soeurs lancent un appel viral pour sauver leur mère atteinte de leucémie aiguë. L’une d’elle, Julie Descamps, est notre invitée ce soir, aux côtés de Marine Jeantet, médecin & directrice générale de l’Agence de la Biomédecine



Publicité





🔵 Dans la Suite de C à vous à Cannes :

– Cerrone & Christine and the queens interpréteront leur titre “Catching feelings” en live sur la scène de C à vous

– L’ancien footballeur Adil Rami sera également sur le plateau de #CàVous à Cannes

– Gillian Anderson et Simone Ashley, pour le prix “Lights on women’s worth” qui fête son 5ème anniversaire et qui célèbre les réalisatrices

– Nadav Lapid pour son film “Yes” en salle le 17 septembre

– Géraldine Nakache, jury de la Caméra d’or

– Claude Lelouch, réalisateur d’”Un Homme et une femme” mis à l’honneur sur l’affiche du festival de Cannes 2025

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 23 mai 2025 à 19h sur France 5.