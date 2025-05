Mask Singer : qui se cache dans le costume de la Dame de Coeur ? Indices !

Publicité





Mask Singer saison 7 indices sur la Dame de Coeur – A moins d’une heure du prime 2 de la saison 7 de « Mask Singer », vous êtes déjà impatient de découvrir les nouveaux costumes en compétition ? Zoom sur la Dame de Coeur !





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Chantal Ladesou, Elodie Poux et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 7 : qui est derrière le costume de la Dame de Coeur ?

Le mystère continue de planer sur le plateau de Mask Singer ! Ce soir, les téléspectateurs auront l’occasion de découvrir un nouveau personnage haut en couleur : la Dame de Cœur, une candidate aussi royale que flamboyante.

Son costume, somptueux et théâtral, s’inspire directement de l’univers des cartes à jouer. Dominé par les couleurs rouge et noir, l’ensemble attire immédiatement l’attention avec un immense cœur ailé dans le dos, bordé de plumes blanches, symbole de passion et de pouvoir. Le buste est orné d’un corset rouge orné d’une imposante gemme en forme de cœur émeraude, sertie dans un plastron doré qui évoque une armure royale. Les bras sont habillés de manches noires et dorées, ajoutant une touche d’élégance guerrière à ce personnage imposant.



La coiffe, spectaculaire, reprend le thème des cartes et du jeu : une couronne stylisée rouge et noire vient coiffer un masque intégral mystérieux, rendant l’identité de la star encore plus insaisissable. Autour d’elle, des danseurs masqués vêtus de costumes rouges parsemés de motifs en forme de cœur complètent cette mise en scène inspirée d’un conte extravagant et un brin fantastique.

Qui se cache derrière cette Dame de Cœur ? Une chanteuse, une actrice, une personnalité du spectacle ? Les spéculations vont bon train, mais une chose est sûre : avec un tel costume, la compétition s’annonce royale.

Indices à venir dès ce soir

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 9 mai 2025 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger