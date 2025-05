« Meurtre à Athènes » : votre téléfilm inédit ce 12 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Meurtre à Athènes » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 12 mai 2025





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« Meurtre à Athènes » : l’histoire, le casting

Pour la première fois, Allie se rend en Grèce, le pays d’origine de son père, afin de faire la connaissance de sa grand-mère. Mais lorsque son père est retrouvé mort de manière tragique dans la maison familiale à Athènes, elle se retrouve plongée au cœur des secrets de famille, déterminée à découvrir qui est responsable de ce drame.



Avec : Huckabay Cass (Allie), Maeve Quinlan (Catherine), Makris Nikolas (Kostas), Theodoropoulos Alexandros (Andreas)

Et à 15h50 « Meurtre en talons aiguilles » (rediffusion)

Sadie vient d’obtenir le poste dont elle rêvait : assistante de Claudia Moreau, icône de la mode et ex-mannequin. Mais derrière les paillettes, le quotidien est éprouvant : Claudia se montre tyrannique, les assistantes défilent, et Sadie reçoit chaque jour des appels troublants et des e-mails anonymes, parfois menaçants. On lui murmure que Claudia cache bien des choses… Certains vont jusqu’à dire qu’elle aurait tué sa propre fille.

Avec : Revell Carpenter (Sadie), Maeve Quinlan (Claudia), Madison Crawford (Lexi), Olivia Larsen (Rebecca)