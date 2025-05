Plus belle la vie spoiler : Sébastien se réveille et ment, Steve face à sa soeur ! (13 mai 2025)

Publicité





Sébastien va finalement sorti du coma demain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et alors que Viviane se rend au commissariat pour se dénoncer et innocenter Jules, dans l’épisode du mardi 13 mai 2025, le père de Steve se réveille à l’hôpital et il donne une toute autre version !











En effet, alors que Viviane raconte à Idriss une dispute qui a mal tourné et assure que c’était un accident, Sébastien raconte à Steve que sa mère lui a tendu un piège et qu’elle a voulu le tuer ! Et face à la police, Sébastien ment et assure qu’il est tombé tout seul après le départ de Viviane !

Pourquoi un tel mensonge de Sébastien ? Jules est convaincu que c’est une nouvelle stratégie pour attendrir Steve. Mais Jules a une dernière carte à jouer : Maelys, la demi-soeur de Steve. Celle-ci vient à sa rencontre à la sortie de l’hôpital, déterminée à lui faire ouvrir les yeux sur Sébastien…



