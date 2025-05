Plus belle la vie spoiler : Blanche bouleversée face à Hector, Sébastien fait un malaise ! (5 mai 2025)

Publicité





On peut dire que Blanche va être totalement bouleversée lundi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du lundi 5 mai 2025, Blanche va être sous le choc alors qu’Hector lui révèle qu’il ne compte pas se laisser envahir par la maladie…











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Steve face à une terrible nouvelle, les résumés jusqu’au 16 mai 2025

Hector explique à Blanche qu’il est en contact avec une clinique suisse depuis déjà plusieurs mois pour un suicide assisté ! Blanche ne s’y attendait pas et peine à accuser le coup… Mais Hector lui explique que c’est sa décision et elle doit la respecter.

Blanche se confie à Luna, qui lui conseille de profiter au maximum de tous les bons moments…



Publicité





Du côté de Steve, Sébastien met en place son arnaque. Ils ont passé le week-end dans un hôtel de luxe sur la Côte d’Azur et au moment de payer, le paiement de Sébastien est refusé… C’est Steve qui paie avec l’argent de sa bourse !

Pendant ce temps là, Jules va à la rencontre d’une femme qui a été victime de Sébastien, qui l’a mise sur la paille. Il a la confirmation que Sébastien est un escroc et en parle ensuite aux mères de Steve. Aïssé et Viviane décident d’aller retrouver Steve et Sébastien. Elles balancent tout à leur fils mais alors que Sébastien nie, il fait un malaise et perd connaissance !