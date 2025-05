Plus belle la vie spoiler : Hector prêt au pire, Apolline fait une découverte choc (2 mai 2025)

Publicité





C’est un terrible aveu qu’Hector va faire à Luna demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 2 mai 2025, alors qu’il est de passage au Pavillon des Fleurs, Luna le met en garde sur le mal qu’il pourrait faire à Blanche…











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Steve face à une terrible nouvelle, les résumés jusqu’au 16 mai 2025

Et on peut dire que ce qu’Hector confie à Luna la bouleverse : il ne compte pas faire subir à Blanche la pire phase de maladie, il partira avant ! Luna pense qu’il parle de quitter Marseille du jour au lendemain mais Hector lui précise que ça sera quelque chose de plus radical… Elle comprend alors qu’Hector a prévu se suicider quand la maladie d’Alzheimer gagnera trop de terrain. Elle est sous le choc et il lui fait promettre de ne rien dire à Blanche.

Pendant ce temps là, Steve déraille complètement. Il va jusqu’à frapper Jules en pleine rue et se retrouve au commissariat. Il est incontrôlable et s’en prend même à Patrick, qui le place en cellule pour le calmer. A la résidence, Apolline et Jules sont très inquiets. Et Apolline a fait des recherches sur Sébastien : elle découvre qu’il y a eu plusieurs plaintes de femmes qu’il a arnaqué, il leur a soutiré beaucoup d’argent ! Apolline pense que Sébastien a dans l’idée d’utiliser les talents en informatique de son fils…



Publicité