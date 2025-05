Plus belle la vie spoiler : Steve va-t-il mourir ? Aïssé prête à tuer Sébastien ! (16 mai 2025)

Publicité





L’opération de Steve a mal tourné dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Le jeune homme est entre la vie et la mort à l’hôpital tandis que Sébastien est sauvé. Mais Steve va-t-il mourir ? On peut déjà vous dire que non ! Dans l’épisode de demain, vendredi 16 mai, Steve va se réveiller.











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Ariane accusée, un grand retour, les résumés jusqu’au 30 mai 2025

Les mères de Steve sont folles d’inquiétude, au chevet de leur fils. Viviane informe Aïssé que Sébastien va bien et qu’il a déjà prévu de se faire transférer dans une clinique privée… Aïssé est folle de rage, elle se rend dans la chambre de Sébastien ! Elle prend un oreiller et tente de le tuer. Sébastien se débat et elle finit par partir.

Pendant ce temps là, Jules, Apolline et Morgane montent un dossier solide contre Sébastien. Morgane et Idriss le montrent au procureur, qui trouve le dossier assez solide. A l’hôpital, au moment où Sébastien s’apprête à se faire transférer, la police débarque et lui annonce qu’une enquête est ouverte contre lui. Il sera placé en garde à vue dès qu’il ira mieux !



Publicité





Steve se réveille, pour le plus grand soulagement de ses mères. Il va bien mais souffre psychologiquement. Quand il entend que Sébastien est placé en état d’arrestation, Steve s’effondre…