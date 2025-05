Publicité





Reportages découverte du 18 mai 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 18 mai 2025 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : « La galère des restos routiers » (inédit)

Les restaurants routiers font partie intégrante du patrimoine français. Bien plus que de simples lieux de restauration, ces établissements, portés par des hommes et des femmes passionnés, offrent aux voyageurs une halte précieuse, souvent savoureuse, mais surtout empreinte de convivialité. Confrontés à l’essor des autoroutes et à l’évolution des conditions de travail des routiers, ces lieux emblématiques disparaissent peu à peu. Alors qu’on en comptait 4 500 dans les années 1960, ils ne sont plus que 700 aujourd’hui. Pendant plus d’un an, nous avons suivi des gérants et gérantes qui se battent avec détermination pour faire vivre ou renaître leur restaurant routier.

A 14h50 dans Grands Reportages : « Géo Trouvetou et inventeurs de génie » (rediffusion)



Dans l’esprit de chaque inventeur naît d’abord une idée fixe : transformer notre quotidien grâce à une invention novatrice. Mais entre l’ébauche d’un concept et sa concrétisation, le parcours est souvent semé d’embûches. Il faut affronter le stress des concours, les doutes de l’entourage et des experts, les essais multiples et les prototypes imparfaits… tout en gardant intacte sa foi en son projet. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi cinq inventeurs sur ce chemin exigeant, fait de persévérance et de passion.