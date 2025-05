Roland Garros : suivre Monfils / Draper en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Roland Garros 2025 tennis – Monfils / Draper en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir sur Amazon Prime Vidéo. La cinquième journée du tournoi de tennis de Roland Garros se termine ce soir avec la night session, qui oppose le français Gaël Monfils au britannique Jack Draper.





A suivre ce soir dès 20h15 sur le Court Philippe Chatrier en exclusivité sur Amazon Prime Vidéo







Roland-Garros propose un choc captivant en session nocturne sur le court Philippe-Chatrier : Gaël Monfils affronte Jack Draper au deuxième tour du tournoi.

À 38 ans, Monfils, véritable icône du tennis français, a réalisé un exploit au premier tour en renversant Hugo Dellien après avoir été mené de deux sets, décrochant ainsi sa 40e victoire à Roland-Garros, égalant le record de Yannick Noah pour un joueur français dans l’ère Open.



Face à lui, Jack Draper, 23 ans, tête de série n°5 et numéro un britannique, a remporté son premier tour à Roland-Garros en battant Mattia Bellucci en quatre sets. Draper, en pleine ascension, a récemment remporté le tournoi d’Indian Wells et atteint la finale à Madrid, affichant une forme impressionnante sur terre battue.

Monfils / Draper en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous Amazon Prime Vidéo dès 20h15. Si vous n’êtes pas abonné, sachez que vous avez une offre d’essai de 30 jours gratuite et sans engagement !

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Monfils / Draper, 2ème tour du tournoi de tennis de Roland Garros 2025, un match à suivre ce soir sur Amazon Prime Vidéo.