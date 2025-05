The Power du 29 mai : qui d’Antoine ou Giovanni remportera le duel ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 39)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 39 du jeudi 29 mai 2025 – C’est parti pour l’épisode 39 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Maïssane et Sarah viennent de rempoter l’indice sur le Power Player : un portrait de Simon Baker, l’acteur phare de la série « Mentalist ».











Contre toute attente, Maïssane décide de donner l’indice pour éloigner les soupçons. Avec Sarah, elles font passer des entretiens à tout le monde pour partager l’indice !

Maïssane et Sarah donnent l’indice à Manon. Sarah trouve ça suspect que Maïssane devienne copine avec Manon… Quant à Manon, elle partage l’indice avec son clan.

Maxence et Cindy ont compris, ils pensent que Maïssane est Power Player.



Delta réunit tout le monde, il est l’heure des confrontations face au Power player. Maïssane essaie de réduire son débit de paroles. Giovanni est perdu, il récolte pas grand chose. Place à Antoine, qui est plus stratégique. Il trouve le Power Player très sure de lui. Maïssane pense avoir fait des erreurs, elle a été trop confiante.

Antoine et Giovanni font le point avec leur clan. Manon commence à douter. Et avec de la confiance, elle pense à Maïssane ! Et Antoine décide de la confronter… Il la regarde droit dans les yeux pour lui mettre la pression.

Spoiler : qui a gagné le duel ?

Dans l’épisode de demain, place à l’affrontement entre Antoine et Giovanni. Et c’est Giovanni qui remporte le duel ! Antoine va donc affronter le Power Player lors de la cérémonie. Il hésite entre Maïssane et Nathalie ! Va-t-il réussir à démasquer Maïssane pour éviter l’élimination ?

The Power, le replay du 29 mai

Si vous avez manqué l’épisode 39 ce jeudi 29 mai 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 30 mai à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 40.