The Power du 6 mai : qui aura le contre-pouvoir ? (résumé, spoiler + replay épisode 22)

The Power, résumé détaillé de l’épisode 22 du mardi 5 mai 2025 – C’est parti pour l’épisode 21 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors Jessica a confié à Vivian avoir tout dit à Nathalie.











Vivian décide alors de parler à Nathalie, il veut monter un plan pour que tout le monde croit que Nathalie est Power Player cette semaine ! Il le fait même croire à Mélanie et Manon…

Delta convoque les joueurs dans le cercle pour un jeu ! Il s’agit d’un jeu pour gagner un indice sur le binôme Power Player. C’est finalement Antoine et Maxence qui remportent le double indice : un pilote de course et une boussole. Ces indices les perdent mais devant les autres, ils font mine qu’ils sont parlants.

Maxence partage ses infos à Cindy, qui pense que Jessica est peut être Power Player. Elle se régale à l’idée de potentiellement l’éliminer.



Dans la villa, tout le monde se pose des questions…

Spoiler : un contre-pouvoir capital

Dans l’épisode de demain, Delta organise le jeu du contre-pouvoir et il va être redoutable. Celui qui va le gagner désignera le binôme seconde cible et si c’est les Power Players, ils seront éliminés sur le champs !

The Power, le replay du 6 mai

Si vous avez manqué l’épisode 22 ce mardi 6 mai 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 7 mai à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 23.