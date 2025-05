The Power du 8 mai : et le 2ème binôme de cibles est… (résumé, spoiler + replay épisode 24)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 24 du jeudi 8 mai 2025 – C’est parti pour l’épisode 24 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que le jeu du contre-pouvoir débute.











Un jeu de tous les dangers pour Vivian et Jessica puisque le binôme vainqueur désignera la seconde cible. Et s’ils désignent les Power Players, ils seront éliminés sur le champs !

Il s’agit de cibles à viser pour éliminer des binômes. Maïssane et Sarah sont les premières éliminées ! Manon et Robin observent le jeu, Manon reste persuadée que Jessica et Vivian sont les Power Players mais Robin est convaincu que Jessica ne lui aurait pas menti et ne l’aurait pas désigné.

Maxence et Antoine sont éliminés à leur tour, suivis de Nathalie et Cindy, et Mélanie et Giovanni. Il ne reste plus que Nathalie et Cindy, et Jessica et Vivian. Et c’est finalement Jessica et Vivian qui remporte le contre-pouvoir, ils se sauvent !



Jessica et Vivian doivent choisir le binôme qui sera la seconde cible. Delta les réunit ensuite pour activer leur contre-pouvoir et leur demande de choisir un 2ème binôme de cibles ! Vivian veut mettre Sarah et Maïssane, Jessica n’est pas d’accord car elles sont sur eux.

Et pendant qu’ils peinent à se décider, les autres sont convaincus que Vivian et Jessica sont les Power Players.

Spoiler : et le 2ème binôme ciblé est…

Dans l’épisode de demain, Jessica et Vivian choisissent le second binôme qui sera cible face à Manon et Robin. Il s’agit de… Maxence et Antoine !

The Power, le replay du 8 mai

Si vous avez manqué l’épisode 24 ce jeudi 8 mai 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 9 mai à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 25.