Un Si Grand Soleil du 9 mai : Rebecca ment à Manu, Janet fonce dans le mur (résumé épisode 1638 en avance)

Un si grand soleil du 9 mai 2025, spoiler résumé de l’épisode 1638 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 9 mai 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







A la salle de sport, Rebecca discute avec une autre sportive quand Manu l’appelle. Il s’excuse pour l’autre jour et lui dit qu’avec Eve ils aimeraient beaucoup la revoir. Rebecca se dit soulagée, elle n’avait pas envie que ça s’arrête. Il propose de se voir ce soir, elle accepte.

Alain et Clément font du vélo. Alain se plaint de sa soirée de la veille entre sa femme et son ex, c’était un enfer. Et il sait qu’elles seront là toutes les deux pour la soirée de Janet. Clément parle à Alain d’Alix, qui a offert les dessins de Carmentel. Il craint que ce soit des faux. Alain lui conseil de lâcher prise.



Clément rentre alors que Janet est au téléphone avec Alix, elle la remercie pour tout ce qu’elle fait pour l’asso. Clément mange une banane, Janet pense qu’il l’espionne. Elle suppose qu’il ne viendra pas à la soirée, Clément ne sait pas.

Marc continue son enquête sur les stéroïdes parle à Marie-Sophie. Elle va finalement publier son article et s’excuse d’avoir voulu faire du clic. Elle regrette de ne pas l’avoir publié plus tôt.

Manu donne un café à Alex, qui fait un comparatif entre la liste des clients de la salle et les contacts de Nathanaël. Manu regarde et voit Rebecca dans la liste. Il dit à Alex que c’est inutile, le dealer n’a surement pas donné son numéro officiel. Mais Alex refuse de lâcher, Manu propose alors de prendre le relais. Il ne comprend pas et refuse.

Becker vient rendre une petite visite à Alix à la galerie. Il veut voir les dessins de Carmentel pour l’asso de Janet. Il lui demande si elle a les certificats d’authenticité, elle assure que tout est en règle. Alix lui parle de son redressement fiscal, sous entendant que c’est à cause de lui. Clément assure qu’il n’y est pour rien, Alix lui demande de partir.

Eve décide finalement de se confier à Sabine sur son trouple avec Manu et Rebecca. Sabine est surprise, Eve trouve l’expérience folle.

Alain vient parler à Janet, il lui dit qu’il viendra à sa fête avec Elisabeth. Il lui demande si elle est certaine sur les oeuvres, Janet le prend mal et lui dit que tout aura lieu comme prévu.

Alix parle de la visite de Becker à Nicolas. Elle pense qu’il est derrière tout ses soucis, Nicolas pense qu’elle exagère. Pendant ce temps là, Becker parle d’Alix au procureur. Il lui parle des dessins de Carmentel et de ses doutes, d’autant qu’elle a impliqué sa femme. Le procureur lui dit d’ouvrir une enquête.

Rebecca, Eve et Manu sont au restaurant. Manu parle de la mort de Nathanaël et dit à Rebecca qu’elle le connaissait bien. Elle ment et dit ne pas vraiment le connaitre. Ils vont ensuite chez Manu et Eve pour un moment intime…

Janet rentre furieuse, elle reproche à Clément qu’Alain soit venu lui parler d’Alix. Clément avoue avoir rendu une visite à Alix. Il la met en garde : si son association revend des faux, elle sera accusée de complicité et lui aussi ! Il lui assure qu’Alix n’est pas clean mais Janet ne le croit toujours pas. Clément pense qu’elle veut blanchir des faux. Janet pense qu’il fait juste une fixette.

Eve, Rebecca et Manu sont au lit, mais Manu n’arrive pas à dormir. Il se refait le film, il sait que Rebecca lui a menti au sujet de Nathanaël…

