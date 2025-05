The Power spoiler : quel binôme de cibles a gagné le duel ? Réponse !

Publicité





C’est le duel entre les deux binômes de cibles qui vous attend lundi soir dans la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. Vous êtes impatient de savoir qui de Antoine et Maxence ou Manon et Robin a remporté le duel ? On a la réponse !











C’est Antoine et Maxence qui remportent le duel face à Manon et Robin. Et c’est donc Manon et Robin qui vont donc affronter les Power Players lors de la cérémonie d’élimination.

Une seule issue pour rester dans la villa : démasquer Jessica et Vivian ! Vont-ils réussir ? Réponse dans l’épisode de mardi (on vous dévoilera l’éliminé lundi soir).

