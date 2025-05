Demain Nous Appartient spoiler : Valentine terrifiée face à la disparition de... (vidéo épisode du 14 mai)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – La semaine à venir s’annonce particulièrement éprouvante pour Valentine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Charles va mystérieusement disparaitre et ne donner aucun signe de vie !











Publicité





Valentine est en stress total. Depuis des heures, plus aucune nouvelle de Charles. Silence radio. Il ne répond ni à ses messages ni à ses appels, et plus le temps passe, plus l’angoisse monte.

Au Little Spoon, l’ambiance est tendue. Les clients s’impatientent, les commandes s’accumulent, mais Valentine est ailleurs. D’habitude hyper efficace, elle perd pied. Elle tombe sur Marine, qui lui reproche de la mettre en retard pour aller travailler… Mais quand elle comprend qu’il s’agit d’une peine de coeur, Marine se montre pleine d’empathie. Elle aussi vit une période compliquée depuis que Fred l’a larguée, alors elle capte direct que quelque chose cloche. Elle se montre cool et compréhensive.

Mais pour Valentine, rien ne pourra vraiment la calmer tant que Charles ne réapparaît pas. Tant qu’elle ne l’aura pas vu, entendu, touché. Parce que tant qu’il reste introuvable, tout semble en suspens.



Publicité





Pendant ce temps là, Charles est entre les mains de son ravisseur…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Martin sous le choc face à Nordine qui… (vidéo épisode du 14 mai)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1943 du 14 mai 2025 : Valentine inquiète pour Charles

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.