Un Si Grand Soleil du 29 mai : le meurtrier de Rebecca tombe dans le piège d’Eliott ! (résumé épisode 1652 en avance)

Un si grand soleil du 29 mai 2025, spoiler résumé de l'épisode 1652 en avance





Eliott demande à Charles de lui rendre un service « délicat », il doit venir à un rancard qu’il a avec un type et le suivre jusque chez lui… Il pense que c’est le fournisseur de stéroïdes et certainement le dealer de Rebecca. Charles hésite mais Eliott assure qu’il a vraiment besoin de lui. Charles est convaincu que Dimitri est le tueur de Rebecca mais Eliott lui assure qu’il est innocent.

Manu explique à Alex qu’il a revu Eve, c’était magique. Mais elle n’est pas revenue, elle est repartie… Alex a du mal à comprendre. De son côté, Alex a revu la syndicaliste mais elle lui fait peur. Ça fait rire Manu.



Levars appelle Adrien, un ami d’Iris et Fabrice. Il a besoin de son témoignage de moralité pour sa cliente, Iris. L’audience du divorce a lieu aujourd’hui, il en a besoin. L’homme hésite, il a peur que Fabrice le prenne mal. Levars lui assure qu’il n’attaque personne et il ne s’agit pas d’être d’un côté ou de l’autre.

Margaux arrive au cabinet, elle salue Claudine qui ne lui répond pas… Elle retrouve Johanna, qui la félicite pour son barreau. Florent lui explique le dossier avant de partir pour le divorce de Fabrice Guillon.

La juge prononce le divorce et Iris garde le domicile conjugal. Fabrice est remontée face à la lettre d’Adrien, Florent assure qu’il n’était pas au courant. Fabrice s’emporte, la juge dit à Florent de le calmer. En sortant du tribunal, Iris parle à Levars et Fabrice les observe… Il vient insulter Iris, il lui reproche d’avoir fait témoigner son meilleur ami. Il l’insulte quand Florent intervient pour lui dire de se calmer.

Au cabinet, Margaux vient parler à Claudine. Elle est odieuse mais finit par lui donner ses notes sur l’action de groupe. Elle lui dit qu’elle reste sur la sellette : à la moindre erreur, elle partira ! Margaux lui dit qu’elle n’aura pas à se plaindre d’elle.

La SDF dresse le portrait robot du tueur avec Yann. Il fait ensuite le point avec Becker, il pense que le fournisseur de stéroïdes de Rebecca est son meurtrier. Mais la reconnaissance faciale du portrait robot n’a rien donné. Au même moment, Eliott rencontre le fournisseur. L’homme se méfie. Quand il ressort après avoir conclu un deal, il retrouve Charles. Il n’a pas besoin de le suivre, il l’a reconnu ! Il lui dit que c’est Jean Dumont, un client du cabinet qui ne voulait voir que Rebecca ! Il va lui donner tout ce qu’il a.

De son côté, Fabrice se sent trahi par le témoignage d’Adrien. Florent lui conseille de tourner la page. Plus tard, Fabrice appelle Adrien, il tombe sur son répondeur et l’insulte… Il lui assure qu’il ne l’emportera pas au paradis ! Pendant ce temps là, Iris raconte à Alix qu’il lui a hurlé dessus. Alix lui dit que maintenant c’est fini et d’ici quelques jours tout ça sera de l’histoire ancienne. Elle lui propose de prendre un verre, elle accepte et la rejoint. Mais dans la rue, Iris se sent suivie. Elle monte dans le tram, paniquée.

Eliott appelle Eve, il lui dit qu’il a rencontré le fournisseur de Rebecca. Il doit le revoir le lendemain mais il n’a pas encore prévenu Manu. Il attend des infos. Il dit qu’il a une course et raccroche. En réalité, Eliott a suivi Dumont !

