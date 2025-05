The Power du 28 mai : Maïssane grillée lors des confrontations ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 38)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 38 du mercredi 28 mai 2025 – C’est parti pour l’épisode 38 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Manon tente de faire parler Maïssane. Mais celle-ci n’est pas dupe et ne compte pas se faire avoir !











Maïssane assure à Manon qu’elle n’est pas le Power Player et qu’elle soupçonne Cindy ou Maxence. Manon propose alors une proposition à Maxence. Lui pense que Nathalie est le Power Player.

Cindy compte bien profiter des soupçons de Manon pour faire tomber quelqu’un de son clan. Elle espère que le Power Player ne sera pas démasqué !

Delta réunit les players pour la désignation de la seconde cible. Après Antoine, c’est Giovanni qui est la seconde cible ! Manon débriefe avec Giovanni, elle est convaincue que c’est Cindy la Power Player. Elle ne voit pas quel serait l’intérêt de Maïssane…



Alors que Maïssane est sereine, Delta réunit tout le monde pour un nouveau jeu pour remporter un indice. Ils doivent retrouver une carte dans le champs de palmiers pour décrocher l’indice ! Maïssane et Sarah sont désignées pour aller chercher l’indice, Sarah commence à douter de Maïssane.

Les deux joueuses décrochent l’indice. Il s’agit d’un portrait de Simon Baker, l’acteur phare de la série « Mentalist ».

Spoiler : Maïssane attire les soupçons

Dans l’épisode de demain, Maïssane partage l’indice avec les autres, à la surprise générale. Et c’est l’heure des confrontations pour les cibles ! Après celles-ci, où Giovanni et Antoine ont trouvé le Power Player sure de lui, Manon doute finalement que ce soit Maxence ou Cindy. Et Antoine est toujours convaincu que c’est Maïssane !

The Power, le replay du 28 mai

Si vous avez manqué l’épisode 38 ce mercredi 28 mai 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 29 mai à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 39.