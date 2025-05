Un Si Grand Soleil du 8 mai : Manu en plein doute, Clémence dévoile son vrai visage (résumé épisode 1637 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 8 mai 2025, spoiler résumé de l'épisode 1637 en avance





Dans un labo, quelqu’un fabrique les stéroïdes. Pendant ce temps là, Manu et ses collègues sont à la pépinières, on lui a volé les fameuses plantes. Pendant ce temps là chez Midi Libre, Manu annonce à Marie-Sophie la mort de Nathanaël : il veut la publication de son article au plus vite pour alerter la population ! Mais elle lui reproche de ne pas avoir le témoignage qu’elle voulait.

Elisabeth est distante avec Alain. Il reçoit un message de Flore pour les inviter à dîner avec Clémence. Elisabeth décline, elle a trop de travail. Alain insiste mais elle l’envoie balader.



Axelle rejoint Ludo et Elodie. Elodie remarque que ça a l’air de bien se passer, elle demande à Ludo de l’emmener à la coloc pour que tout le monde la rencontre.

Charles interroge Rebecca sur l’estimation de la valeur du cabinet, mais elle ne l’a pas encore fait. Elle ne décolle pas de son téléphone, elle lui dit qu’elle lui dit ça bientôt. Charles s’énerve, il lui demande si elle veut toujours. Rebecca dit qu’il est parano, elle a demandé à son avocat et elle attend sa proposition chiffrée.

A l’hôpital, Clémence est désagréable avec David. Elle lui dicte une série de taches ultra vite et quand il lui demande de répéter, elle lui dit d’être plus concentré à l’avenir. Alain rejoint Clémence, elle change immédiatement de ton. Il lui dit qu’Elisabeth ne viendra pas.

Chez L Cosmétiques, Elisabeth se confie à Muriel sur Clémence, qui travaille dans le même service qu’Alain et qu’elle n’a pas envie de voir au dîner. Muriel lui conseille d’y aller pour lui montrer qu’elle n’est pas déstabilisée… Elle devrait jouer le grand jeu. Elisabeth n’a pas envie mais Muriel lui assure qu’elle s’occupe de tout, elle sera la reine de la fête.

Eve appelle Rebecca pour lui dire que ce qui s’est passé ne se reproduira plus, elle privilégie son couple. Rebecca ne lui en veut pas mais elle espère que ça n’aura pas tout gâché entre eux.

Ludo a fait venir Charles à la ferme pour une chèvre prête à mettre bas. Axelle propose à Ludo de venir chez elle ce soir mais dit qu’il n’est pas dispo, sa coloc organise un apéro.

Au commissariat, Becker fait le point avec Manu et Alex. Alex a remarqué que Natanael tirait régulièrement de l’argent près de la salle, il pense que le deal se faisait donc dans la salle. Becker demande à Manu s’il avait remarqué quelque chose mais il assure que non. Becker leur met la pression pour faire avancer l’enquête.

Muriel a ramené une belle robe à Elisabeth, qui la remercie. Finalement Elisabeth pense qu’elle va beaucoup s’amuser. Pendant ce temps là à la coloc, tout le monde trinque. Elisabeth débarque à la surprise générale avec champagne et bouquet de fleurs. Elle assure qu’il n’a jamais question qu’elle ne soit pas présente. Elle dit qu’Alain a du mal comprendre.

Alex a reçu la liste des adhérents de la salle. De son côté, Manu épluche le téléphone de Nathanaël et découvre une conversation avec une certaine « Becca ». Il vérifie, c’est le numéro de Rebecca !

A la coloc, Clémence et Alain ne font que parler travail, Alain ne calcule pas Elisabeth… Il donne même raison à Clémence d’avoir mal parlé à David.

De retour chez eux, Elisabeth reproche à Alain d’avoir passé la soirée avec Clémence. Elle a trouvé qu’elle l’a draguée toute la soirée, Alain lui reproche une crise de jalousie.

Eve rentre, elle dit à Manu qu’elle a appelé Rebecca pour lui dire qu’elle allait prendre ses distances. Manu lui dit qu’il a envie de la comprendre et d’accepter ce qui s’est passé, ça aurait pu lui arriver à lui aussi. Eve apprécie, mais Manu n’a pas envie qu’elles se revoient seules. Il est ok pour se revoir à trois. Eve va prendre une douche, Manu reste sur son ordi… A l’écran, des infos sur Rebecca !

